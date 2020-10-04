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Скрытое преимущество рубля

ЦБ может держать курс на любом необходимом для экономики уровне, даже не расходуя резервов
Михаил Ершов , Институт энергетики и финансов, Финансовый университет при правительстве РФ
Евгений Разумный / Ведомости

Снижение спроса сегодня главная беда бизнеса, свидетельствуют опросы РСПП. Очевидно, низкий спрос тормозит экономический рост. Не помогает и низкая инфляция – она не увеличивает спрос и не стимулирует экономическую активность.

Действительно, инфляция достигла минимумов еще в 2017 г. и уже рекордно долго находится на низком уровне. Однако важна не только динамика цен, которую, собственно, показывает инфляция, но и абсолютный их уровень. А он довольно высокий – настолько, что сдерживает рост потребления. Все это говорит о том, что инфляция дает ответ далеко не на все вопросы, связанные с ценами, – есть не менее, а может, и более значимые аспекты. В то же время низкая инфляция – это далеко не всегда гарантия устойчивого роста, что мы видим на примерах и России, и других стран с минимальной инфляцией и минимальным же ростом экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных