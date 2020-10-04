Скрытое преимущество рубля

Действительно, инфляция достигла минимумов еще в 2017 г. и уже рекордно долго находится на низком уровне. Однако важна не только динамика цен, которую, собственно, показывает инфляция, но и абсолютный их уровень. А он довольно высокий – настолько, что сдерживает рост потребления. Все это говорит о том, что инфляция дает ответ далеко не на все вопросы, связанные с ценами, – есть не менее, а может, и более значимые аспекты. В то же время низкая инфляция – это далеко не всегда гарантия устойчивого роста, что мы видим на примерах и России, и других стран с минимальной инфляцией и минимальным же ростом экономики.