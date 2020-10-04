Скрытое преимущество рубля

Скрытое преимущество рубляЦБ может держать курс на любом необходимом для экономики уровне, даже не расходуя резервов
Снижение спроса сегодня главная беда бизнеса, свидетельствуют опросы РСПП. Очевидно, низкий спрос тормозит экономический рост. Не помогает и низкая инфляция – она не увеличивает спрос и не стимулирует экономическую активность.
Действительно, инфляция достигла минимумов еще в 2017 г. и уже рекордно долго находится на низком уровне. Однако важна не только динамика цен, которую, собственно, показывает инфляция, но и абсолютный их уровень. А он довольно высокий – настолько, что сдерживает рост потребления. Все это говорит о том, что инфляция дает ответ далеко не на все вопросы, связанные с ценами, – есть не менее, а может, и более значимые аспекты. В то же время низкая инфляция – это далеко не всегда гарантия устойчивого роста, что мы видим на примерах и России, и других стран с минимальной инфляцией и минимальным же ростом экономики.