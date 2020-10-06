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Борьба с COVID-19 по-среднеазиатски

Бедность вынуждает население региона прибегать к самолечению
Фарид Мамедов , журналист
РИА Новости

Тысячу лет назад в Средней Азии Абу Али ибн Сина (Авиценна) создал «Канон врачебной науки» – книгу, надолго определившую развитие мировой медицины. Но, судя по борьбе с эпидемией COVID-19, время в регионе застыло. И в новой архаике, сплетенной из возрождающегося ислама, заново выдуманных традиций и бедности, население опять прибегает к народному целительству.

А что остается? Траты на здравоохранение в Туркмении и Казахстане в 15 раз, а в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане в 50 раз меньше, чем в развитых странах Европы. В Ашхабаде и близлежащих районах коечный фонд уменьшился после реформы здравоохранения 2009 г. в 1,5–2 раза. Больницы переполнены, в нестоличных районах практически нет аппаратов ИВЛ, а там, куда их купили, нет систем подачи кислорода. Катастрофически не хватает врачей. Курс властей на государственный национализм в сочетании с низкими зарплатами привел к массовому бегству медиков из страны, в первую очередь русскоязычных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных