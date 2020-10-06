Борьба с COVID-19 по-среднеазиатски

А что остается? Траты на здравоохранение в Туркмении и Казахстане в 15 раз, а в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане в 50 раз меньше, чем в развитых странах Европы. В Ашхабаде и близлежащих районах коечный фонд уменьшился после реформы здравоохранения 2009 г. в 1,5–2 раза. Больницы переполнены, в нестоличных районах практически нет аппаратов ИВЛ, а там, куда их купили, нет систем подачи кислорода. Катастрофически не хватает врачей. Курс властей на государственный национализм в сочетании с низкими зарплатами привел к массовому бегству медиков из страны, в первую очередь русскоязычных.