Вторая война Судного дня

Объявив о карантине, Нетаньяху сразу же улетел в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, на что израильтяне отреагировали анекдотом: «Нетаньяху спрашивает в самолете у жены: Сара, не помню, закрыл я страну или нет?». В стране снова не работают магазины, рестораны, офисы и учебные заведения, прекращена продажа билетов за границу. Жителям было предписано не удаляться от домов далее чем на 500 м.