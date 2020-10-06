Вторая война Судного дня

Вторая война Судного дняИзраильские эксперты оценивают экономические потери от коронавируса и карантина
После того как суточное число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 6950 человек, что превысило весенние показатели, правительство Биньямина Нетаньяху объявило в стране повторный полный карантин на две недели. По странной иронии, период карантина, начавшийся 25 сентября, совпал с еврейским Судным днем (Йом-Кипур), когда верующие должны очиститься от грехов, совершенных в прошлом году.
Объявив о карантине, Нетаньяху сразу же улетел в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, на что израильтяне отреагировали анекдотом: «Нетаньяху спрашивает в самолете у жены: Сара, не помню, закрыл я страну или нет?». В стране снова не работают магазины, рестораны, офисы и учебные заведения, прекращена продажа билетов за границу. Жителям было предписано не удаляться от домов далее чем на 500 м.