Главное дело для первых лиц бизнеса

Именно государство, как ни странно, на определенном этапе оказалось в авангарде цифровизации и в России. Порталы и всевозможные сервисы госуслуг, трансформация налоговой службы, цифровая среда Москвы, которая активно демонстрировала свои возможности во время самоизоляции, во многом упростили общение граждан с государством, а самому государству позволили более эффективно контролировать общественные процессы.