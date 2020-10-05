Главное дело для первых лиц бизнеса

Главное дело для первых лиц бизнесаЦифровизация – удел CEO, а не айтишников
Последние несколько лет цифровая трансформация занимает первые строчки повестки дня руководителей бизнеса во всем мире. Спровоцированный крупными интернет-компаниями так называемый digital disruption, т. е. слом устоявшихся бизнес-моделей, коснулся даже самых консервативных отраслей и мощно вошел в практику государственного и муниципального управления.
Именно государство, как ни странно, на определенном этапе оказалось в авангарде цифровизации и в России. Порталы и всевозможные сервисы госуслуг, трансформация налоговой службы, цифровая среда Москвы, которая активно демонстрировала свои возможности во время самоизоляции, во многом упростили общение граждан с государством, а самому государству позволили более эффективно контролировать общественные процессы.