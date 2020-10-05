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В США спорят, что такое Америка

«Комиссия 1776» против «Проекта 1619»
Алексей Сахнин
Fernando Vergara / AP

Предвыборная кампания в США все сильнее фокусируется не на будущем, а на далеком прошлом Америки. Кажется, 3 ноября граждане США будут не просто выбирать президента, они будут решать, когда началась история страны, в чем заключается ее главный смысл и в конечном итоге что такое Америка – свобода или рабство. Ставки в битве за историю высоки, ведь, как говорил Джордж Оруэлл, «кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее».

Антагонистические доктрины были сформулированы либеральной The New York Times с одной стороны и президентом Трампом – с другой. Эти доктрины получили цифровой код, соответствующий году, от которого следует отсчитывать историю Америки. The New York Times инициировала «Проект 1619». Это серия статей, приуроченная к 400-летию прибытия в американские колонии первой партии чернокожих рабов. «Проект 1619» претендует на тотальное переосмысление истории страны, в котором центральное место будет занимать рабство и его последствия, а ключевым мотивом является расовая несправедливость. Даже святая святых – Война за независимость и создание США – рассматривается как борьба за сохранение рабства в колониях в момент, когда Британия стала его ограничивать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных