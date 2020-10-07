Отвага и бескорыстие, неравнодушие к миру – прекрасные свойства. Но для баланса не менее важно другое качество – умение быть ни за кого. Просто сказать: «Знаете, это не наша война. Мы готовы сделать что-то для мира, но не для победы одной из сторон». Не стремиться занять позицию. Не подпадать под влияние аргументов или упреков: «Ах, вы еще ездите на их курорты?» или «Что, вы по-прежнему покупаете у них абрикосы?» Не демонизировать стороны конфликта – у них своя история, детали которой мы не знаем. А суть всегда в этих деталях.