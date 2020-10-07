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Быть ни за кого

Пора учиться нейтралитету
Алексей Фирсов
PIXABAY

В серьезном конфликте инстинктивное желание человека – принять чью-то сторону. Традиционное российское воспитание учит делить мир на правых и виноватых, своих и чужих, до предела сужая сферу нейтралитета. Еще с детства, когда двор шел на двор, глупо было спрашивать, почему ты за тех, а не за этих. Дворовое сознание расширялось затем до всего мира. До всякого рационального размышления общество формирует сигнал: «Наших бьют». «Наши» при этом могли быть кем угодно – угнетенными детьми Востока, индейцами американских прерий, «братушками» из Южной Европы. За что бьют, что там случилось – в таких ситуациях кажется вторичным. Потом разберемся. В российской истории осознание обиды за другого приводило к роковым последствиям – войне 1914 г., революции, десяткам миллионов жертв.

Отвага и бескорыстие, неравнодушие к миру – прекрасные свойства. Но для баланса не менее важно другое качество – умение быть ни за кого. Просто сказать: «Знаете, это не наша война. Мы готовы сделать что-то для мира, но не для победы одной из сторон». Не стремиться занять позицию. Не подпадать под влияние аргументов или упреков: «Ах, вы еще ездите на их курорты?» или «Что, вы по-прежнему покупаете у них абрикосы?» Не демонизировать стороны конфликта – у них своя история, детали которой мы не знаем. А суть всегда в этих деталях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных