Быть ни за когоПора учиться нейтралитету
В серьезном конфликте инстинктивное желание человека – принять чью-то сторону. Традиционное российское воспитание учит делить мир на правых и виноватых, своих и чужих, до предела сужая сферу нейтралитета. Еще с детства, когда двор шел на двор, глупо было спрашивать, почему ты за тех, а не за этих. Дворовое сознание расширялось затем до всего мира. До всякого рационального размышления общество формирует сигнал: «Наших бьют». «Наши» при этом могли быть кем угодно – угнетенными детьми Востока, индейцами американских прерий, «братушками» из Южной Европы. За что бьют, что там случилось – в таких ситуациях кажется вторичным. Потом разберемся. В российской истории осознание обиды за другого приводило к роковым последствиям – войне 1914 г., революции, десяткам миллионов жертв.
Отвага и бескорыстие, неравнодушие к миру – прекрасные свойства. Но для баланса не менее важно другое качество – умение быть ни за кого. Просто сказать: «Знаете, это не наша война. Мы готовы сделать что-то для мира, но не для победы одной из сторон». Не стремиться занять позицию. Не подпадать под влияние аргументов или упреков: «Ах, вы еще ездите на их курорты?» или «Что, вы по-прежнему покупаете у них абрикосы?» Не демонизировать стороны конфликта – у них своя история, детали которой мы не знаем. А суть всегда в этих деталях.