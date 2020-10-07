Чей хлеб съест Telegram

Национальная ассоциация цифровой экономики (НАЦЭ) оценивает годовой объем рынка платных постов экономических и политических каналов в 1,5 млрд руб. Опрос бизнеса показал, что два из трех респондентов подписаны хотя бы на один канал. Суммарный охват поста на таких каналах, как «Банкста» и «Жирные коты», составляет практически 100 000 просмотров, а топ-10 каналов – уже больше 300 000. Если пост выйдет одновременно во всех экономических и политических каналах, в течение суток он наберет 4,5 млн просмотров.