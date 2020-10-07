Оптимум по ковиду

Оптимум по ковидуОт чего зависит выбор мер борьбы с коронавирусом
Коронавирус – отличный пример, помогающий объяснить разницу между логикой принятия управленческих решений в современном информационном обществе и традиционной рациональной логикой, основанной на «здравом смысле». На что здесь стоит обратить внимание в первую очередь?
Пандемия – это на 80% информационная история и на 20% медицинская. Управленческие решения в условиях эпидемии диктуются не столько здравым смыслом, сколько усилиями по конструированию образа власти как защитника народа от страшной угрозы. Хотя на самом деле меры по сдерживанию коронавируса должны определяться логикой минимизации потерь качества жизни людей.
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