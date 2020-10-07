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Оптимум по ковиду

От чего зависит выбор мер борьбы с коронавирусом
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Евгений Разумный / Ведомости

Коронавирус – отличный пример, помогающий объяснить разницу между логикой принятия управленческих решений в современном информационном обществе и традиционной рациональной логикой, основанной на «здравом смысле». На что здесь стоит обратить внимание в первую очередь?

Пандемия – это на 80% информационная история и на 20% медицинская. Управленческие решения в условиях эпидемии диктуются не столько здравым смыслом, сколько усилиями по конструированию образа власти как защитника народа от страшной угрозы. Хотя на самом деле меры по сдерживанию коронавируса должны определяться логикой минимизации потерь качества жизни людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных