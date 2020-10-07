Оптимум по ковиду

Пандемия – это на 80% информационная история и на 20% медицинская. Управленческие решения в условиях эпидемии диктуются не столько здравым смыслом, сколько усилиями по конструированию образа власти как защитника народа от страшной угрозы. Хотя на самом деле меры по сдерживанию коронавируса должны определяться логикой минимизации потерь качества жизни людей.