Британский суд и золото Лукашенко

Суть дела в кратком изложении следующая. В Deutsche Bank и Bank of England хранится золотой запас Венесуэлы (многие страны хранят свой золотой запас в американских и английских банках – раньше считалось, что так надежнее и безопаснее, но теперь уже нет). С мая 2020 г. на него претендуют Николас Мадуро, реально контролирующий Венесуэлу, и Хуан Гуайдо, которого США, ЕС и ряд западных государств признали президентом. Оба поставили перед судом вопрос: кто же настоящий президент Венесуэлы?