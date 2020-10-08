Британский суд и золото Лукашенко

Британский суд и золото ЛукашенкоАнглийская правовая система защитит Лукашенко так же, как она встала на сторону Мадуро
На днях в Великобритании Court of Appeal (Апелляционный суд) принял просто сенсационное решение. Он отменил решение Высокого суда Лондона о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Это решение блокировало доступ правительства Николаса Мадуро к венесуэльскому золоту, которое хранится в Банке Англии. Для сведения, Court of Appeal – высшая инстанция по подавляющему большинству гражданских, административных и уголовных дел за исключением тех, которые по причине их особой важности захочет забрать Верховный суд.
Суть дела в кратком изложении следующая. В Deutsche Bank и Bank of England хранится золотой запас Венесуэлы (многие страны хранят свой золотой запас в американских и английских банках – раньше считалось, что так надежнее и безопаснее, но теперь уже нет). С мая 2020 г. на него претендуют Николас Мадуро, реально контролирующий Венесуэлу, и Хуан Гуайдо, которого США, ЕС и ряд западных государств признали президентом. Оба поставили перед судом вопрос: кто же настоящий президент Венесуэлы?