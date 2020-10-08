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Британский суд и золото Лукашенко

Английская правовая система защитит Лукашенко так же, как она встала на сторону Мадуро
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Dmitri Lovetsky / AP

На днях в Великобритании Court of Appeal (Апелляционный суд) принял просто сенсационное решение. Он отменил решение Высокого суда Лондона о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Это решение блокировало доступ правительства Николаса Мадуро к венесуэльскому золоту, которое хранится в Банке Англии. Для сведения, Court of Appeal – высшая инстанция по подавляющему большинству гражданских, административных и уголовных дел за исключением тех, которые по причине их особой важности захочет забрать Верховный суд.

Суть дела в кратком изложении следующая. В Deutsche Bank и Bank of England хранится золотой запас Венесуэлы (многие страны хранят свой золотой запас в американских и английских банках – раньше считалось, что так надежнее и безопаснее, но теперь уже нет). С мая 2020 г. на него претендуют Николас Мадуро, реально контролирующий Венесуэлу, и Хуан Гуайдо, которого США, ЕС и ряд западных государств признали президентом. Оба поставили перед судом вопрос: кто же настоящий президент Венесуэлы?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных