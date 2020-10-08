В России банкротство не выход

Ассоциация операторов фитнес-индустрии распространила открытое письмо с призывом к арендодателям предоставить до конца года скидку на аренду помещений в размере 50%. Еще в июле отрасль в обращении к президенту России сообщала: «Уже сейчас мы потеряли 20% игроков рынка и 30% сотрудников – люди пытаются выжить и переходят в другие сферы. Индустрия за эти месяцы понесла более 50 млрд руб. убытков – это почти треть от годового оборота. Такими темпами к концу 2020 г. от 70% отрасли не останется и следа».