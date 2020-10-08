В России банкротство не выход

В России банкротство не выходОно не обеспечивает возврат денег кредиторам и не защищает предпринимателей
О вероятной волне банкротств осенью – зимой этого года начали говорить еще в конце марта, когда стало ясно, что режим «нерабочих дней» – это не на неделю. Различные меры государственной поддержки бизнеса, включая мораторий на банкротство предприятий из пострадавших отраслей, продленный на днях, до сих пор откладывают эту волну. Но ее предвестники вновь стали появляться в последние дни.
Ассоциация операторов фитнес-индустрии распространила открытое письмо с призывом к арендодателям предоставить до конца года скидку на аренду помещений в размере 50%. Еще в июле отрасль в обращении к президенту России сообщала: «Уже сейчас мы потеряли 20% игроков рынка и 30% сотрудников – люди пытаются выжить и переходят в другие сферы. Индустрия за эти месяцы понесла более 50 млрд руб. убытков – это почти треть от годового оборота. Такими темпами к концу 2020 г. от 70% отрасли не останется и следа».