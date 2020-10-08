В Карабахе, как в Курдистане

В Карабахе, как в КурдистанеЭрдоган знает, что делает, рассчитывая не на блицкриг, а на медленный натиск
Представьте себе стопку книг, которая лежит на краю стола и медленно сползает вниз. Долгое время все происходит незаметно, но в какой-то момент книги с грохотом падают.
Армения в течение 26 лет удерживала 20% международно признанной территории Азербайджана. Мечта о возвращении этих районов превратилась в Азербайджане в ядро господствующей идеологии, формирующей менталитет нации. Антивоенные настроения слабы, как и в Армении. Имея в три раза большее население и превосходящий противника военный бюджет, богатый нефтью и газом Азербайджан готовился к «войне возвращения». Соотношение сил смещалось в его пользу, пока наконец руководители страны не сочли военное превосходство достаточным для достижения цели.
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