«Самодержавие, ограниченное удавкой»

В первые постсоветские годы от пришедших к власти политиков часто можно было услышать, что Российская Федерация – это абсолютно новое государство, не имеющее ничего общего с мрачным советским и имперским прошлым. Подобные заявления выглядели скорее проявлением инфантилизма: в ранней юности людям свойственно считать себя особенными и способными изменить мир. Но Россия всегда остается собой, какую бы политическую форму ни принимала, – будь то Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация.