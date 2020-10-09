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«Самодержавие, ограниченное удавкой»

Какую новую оппозицию и для чего придумала власть для думских выборов
Михаил Романов , директор АНО «Лаборатория изучения общественного мнения»
Сегодня российская политика – это система с неизменными статусами, где «Единая Россия» – всегда партия власти, а остальные партии – всегда оппозиция /Евгений Разумный / Ведомости

В первые постсоветские годы от пришедших к власти политиков часто можно было услышать, что Российская Федерация – это абсолютно новое государство, не имеющее ничего общего с мрачным советским и имперским прошлым. Подобные заявления выглядели скорее проявлением инфантилизма: в ранней юности людям свойственно считать себя особенными и способными изменить мир. Но Россия всегда остается собой, какую бы политическую форму ни принимала, – будь то Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация.

Пожалуй, наиболее точно суть российского политического устройства отражает афоризм французской писательницы конца XVIII – начала XIX в. Жермены де Сталь: «Самодержавие, ограниченное удавкой». Несмотря на кажущуюся простоту, в этой формуле скрыто глубокое понимание человеческой природы: когда нет легального способа бороться за власть, в ход идет насилие. А претенденты на трон всегда найдутся. Это закон природы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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