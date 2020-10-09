«Самодержавие, ограниченное удавкой»Какую новую оппозицию и для чего придумала власть для думских выборов
В первые постсоветские годы от пришедших к власти политиков часто можно было услышать, что Российская Федерация – это абсолютно новое государство, не имеющее ничего общего с мрачным советским и имперским прошлым. Подобные заявления выглядели скорее проявлением инфантилизма: в ранней юности людям свойственно считать себя особенными и способными изменить мир. Но Россия всегда остается собой, какую бы политическую форму ни принимала, – будь то Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация.
Пожалуй, наиболее точно суть российского политического устройства отражает афоризм французской писательницы конца XVIII – начала XIX в. Жермены де Сталь: «Самодержавие, ограниченное удавкой». Несмотря на кажущуюся простоту, в этой формуле скрыто глубокое понимание человеческой природы: когда нет легального способа бороться за власть, в ход идет насилие. А претенденты на трон всегда найдутся. Это закон природы.