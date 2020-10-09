Стратегии для второй волны сегодня нет

Стратегии для второй волны сегодня нетНаселение перестает воспринимать директивный язык власти и ее аргументы
Состояние общества в период первой и второй волн COVID-19 кажется существенно разным – как и реакции власти на рост числа заболеваний. Исчезло многое: драматизация в стилистике военного времени, лихорадочный поиск решений, дискуссия о природе вируса. Болезнь косит и элиту, и простых обывателей, но жизнь как-то адаптировалась, а сигналы, поступающие из центра, потеряли отчетливость.
Повторить сегодня историю с тотальным локдауном вряд ли удастся, что не исключает его формального введения. Могут быть изданы самые строгие декреты, но ресурс изоляции психологически исчерпан, а на жесткие санкции власть не пойдет, поскольку нет механизма их компенсации.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области