Стратегии для второй волны сегодня нет

Состояние общества в период первой и второй волн COVID-19 кажется существенно разным – как и реакции власти на рост числа заболеваний. Исчезло многое: драматизация в стилистике военного времени, лихорадочный поиск решений, дискуссия о природе вируса. Болезнь косит и элиту, и простых обывателей, но жизнь как-то адаптировалась, а сигналы, поступающие из центра, потеряли отчетливость.