Растущая ценность цифрового забвения

Регуляторная парадигма толкает к все большей открытости в ущерб приватности. Финансовые институты не стесняются искать информацию о клиентах в Google, а негативные публикации в СМИ – в закрытых базах данных вроде World-Check. Открытие счетов в банках, получение ВНЖ, покупка недвижимости, валютные операции, инвестиции в фондовые рынки – все это многократно осложнилось. Бизнес просто не ожидает подвоха со стороны собственной репутации.