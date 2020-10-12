Растущая ценность цифрового забвения

Растущая ценность цифрового забвенияКонтрагентов все чаще оценивают по старым публикациям о них в интернете
Регуляторная парадигма толкает к все большей открытости в ущерб приватности. Финансовые институты не стесняются искать информацию о клиентах в Google, а негативные публикации в СМИ – в закрытых базах данных вроде World-Check. Открытие счетов в банках, получение ВНЖ, покупка недвижимости, валютные операции, инвестиции в фондовые рынки – все это многократно осложнилось. Бизнес просто не ожидает подвоха со стороны собственной репутации.
Чтобы вести дела в ЕС и США, недостаточно навести порядок в бумагах. Взять, к примеру, практики банковского compliance: ошибка может привести даже к отзыву лицензии у банка, поэтому служба compliance активно пользуется практиками KYC, AML и базой данных World-Check. Все они включают проверку информации через открытые источники.