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Личные ценности – тоже бизнес

Внеслужебная социальная активность сотрудников – фактор риска для фирмы
Андрей Стась
AP

Кажется, что бизнес и общественная активность живут в параллельных реальностях, пересекаясь лишь изредка, как, например, происходило недавно во время конфликта в Башкирии. Но иногда противоречия возникают между миссией компании и ее ценностями, с одной стороны, и позицией персонала – с другой. Пример – выступление команды Google в США против сотрудничества компании с военным ведомством.

А вот пример другого рода: в конце сентября основатель и руководитель крупной криптовалютной биржи Coinbase заявил, что компания прекращает поддержку социального активизма, в том числе BLM, а несогласным сотрудникам компании предложил в 10-дневный срок уволиться с хорошим выходным пособием. Этим предложением воспользовались к данному моменту 5% сотрудников биржи. Сама Coinbase, по мнению ее лидера, должна сосредоточиться исключительно на своей миссии – предоставить людям по всему миру экономическую свободу с помощью криптовалют.

Для американского бизнеса вопрос поддержки или запрета социальной активности сотрудников – это вопрос мировоззрения собственников и силы их желания быть рядом (вместе) с обществом или в стороне от него. Сторонников классических методов управления и командообразования участие персонала во внешних политизированных процессах может раздражать и создавать впечатление размывания фокуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных