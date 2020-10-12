Личные ценности – тоже бизнес

Кажется, что бизнес и общественная активность живут в параллельных реальностях, пересекаясь лишь изредка, как, например, происходило недавно во время конфликта в Башкирии. Но иногда противоречия возникают между миссией компании и ее ценностями, с одной стороны, и позицией персонала – с другой. Пример – выступление команды Google в США против сотрудничества компании с военным ведомством.