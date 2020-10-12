Личные ценности – тоже бизнес

Личные ценности – тоже бизнесВнеслужебная социальная активность сотрудников – фактор риска для фирмы
Кажется, что бизнес и общественная активность живут в параллельных реальностях, пересекаясь лишь изредка, как, например, происходило недавно во время конфликта в Башкирии. Но иногда противоречия возникают между миссией компании и ее ценностями, с одной стороны, и позицией персонала – с другой. Пример – выступление команды Google в США против сотрудничества компании с военным ведомством.
А вот пример другого рода: в конце сентября основатель и руководитель крупной криптовалютной биржи Coinbase заявил, что компания прекращает поддержку социального активизма, в том числе BLM, а несогласным сотрудникам компании предложил в 10-дневный срок уволиться с хорошим выходным пособием. Этим предложением воспользовались к данному моменту 5% сотрудников биржи. Сама Coinbase, по мнению ее лидера, должна сосредоточиться исключительно на своей миссии – предоставить людям по всему миру экономическую свободу с помощью криптовалют.
Для американского бизнеса вопрос поддержки или запрета социальной активности сотрудников – это вопрос мировоззрения собственников и силы их желания быть рядом (вместе) с обществом или в стороне от него. Сторонников классических методов управления и командообразования участие персонала во внешних политизированных процессах может раздражать и создавать впечатление размывания фокуса.