Китайский кот меняет цвет

Пандемия и кризис позволили Китаю резко сократить свое отставание от США. Хотя вирус появился в Ухане, сегодня Китай занимает лишь 49-е место в мире по числу зараженных. Более эффективная борьба с пандемией дала и лучшие экономические результаты: Китай стал единственной из 48 крупных экономик, в которой ВВП по итогам II квартала оказался больше, чем за аналогичный период 2019 г. Несмотря на торговую войну с США и падение мирового спроса, Китай умудрился даже нарастить экспорт и положительное сальдо торгового баланса, тогда как в США торговый дефицит приблизился к новому рекорду. «У Китая был хороший кризис», – признает Джим Маккормик в Financial Times.