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Китайский кот меняет цвет

Кризис обнаружил преимущества китайской социально-экономической модели
Алексей Сахнин
Ng Han Guan / AP

В октябре 1987 г. Дэн Сяопин произнес свой знаменитый афоризм: «Не важно, какого кот цвета. Хороший кот такой, который ловит мышей». Если капитализм сможет обеспечить экономический рост лучше, чем плановая экономика, то это «хороший кот», имел в виду китайский лидер. За прошедшие 33 года китайская экономика вплотную подошла к тому, чтобы занять лидирующие позиции в мире.

Пандемия и кризис позволили Китаю резко сократить свое отставание от США. Хотя вирус появился в Ухане, сегодня Китай занимает лишь 49-е место в мире по числу зараженных. Более эффективная борьба с пандемией дала и лучшие экономические результаты: Китай стал единственной из 48 крупных экономик, в которой ВВП по итогам II квартала оказался больше, чем за аналогичный период 2019 г. Несмотря на торговую войну с США и падение мирового спроса, Китай умудрился даже нарастить экспорт и положительное сальдо торгового баланса, тогда как в США торговый дефицит приблизился к новому рекорду. «У Китая был хороший кризис», – признает Джим Маккормик в Financial Times.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных