Какой общепит выживет

Сегодня больше всего от пандемии пострадали рестораны dine in, т. е. заведения, ориентированные исключительно на гостей в залах, а это самый значительный сегмент в российском пироге фудсервиса. В июле расходы потребителей на dine in были ниже прошлогоднего показателя на 54%. Конечно, по мере снятия карантина и открытия сначала веранд, а потом залов люди активно пошли в рестораны. Но сами рестораторы объясняли эту активность эффектом отложенного спроса и с тревогой думали об осени, ожидая резкого снижения трафика. Не из-за второй волны пандемии, а потому, что у людей будет еще меньше денег. На дворе октябрь, гости в ресторанах не перевелись, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество их сократилось и тратят они заметно сдержаннее.