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Какой общепит выживет

Даже при худшем сценарии будут победители, которым достанется если не всё, то многое
Елена Аносова , эксперт ресторанного рынка, гендиректор маркетингового агентства MediaBill
Гость ресторана будущего – это человек в маске, озабоченный своей безопасностью /Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2020 г. российский рынок фудсервиса упадет на 22%, и это меньше, чем в Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии, где падение составит от 30 до 40%. Разница объясняется интенсивностью государственных карантинных ограничений, национальными традициями, культурой поведения потребителей. Но не это нас сегодня, на пороге нового карантина, интересует. Сама структура российского фудсервиса сильно отличается от рынков других стран, пишет американское исследовательское агентство NPD Group. Вот на это и стоит навести фокус – чтобы понять, у каких форматов ресторанного бизнеса есть перспектива даже при самом неблагоприятном сценарии.

Сегодня больше всего от пандемии пострадали рестораны dine in, т. е. заведения, ориентированные исключительно на гостей в залах, а это самый значительный сегмент в российском пироге фудсервиса. В июле расходы потребителей на dine in были ниже прошлогоднего показателя на 54%. Конечно, по мере снятия карантина и открытия сначала веранд, а потом залов люди активно пошли в рестораны. Но сами рестораторы объясняли эту активность эффектом отложенного спроса и с тревогой думали об осени, ожидая резкого снижения трафика. Не из-за второй волны пандемии, а потому, что у людей будет еще меньше денег. На дворе октябрь, гости в ресторанах не перевелись, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество их сократилось и тратят они заметно сдержаннее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных