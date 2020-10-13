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Деградация макроэкономики

Ученые создают все новые неработающие теории экономического роста
Игорь Алабужин , политолог
PIXABAY

12 октября началась очередная ежегодная встреча Международного валютного фонда и совета директоров группы Всемирного банка. Эпидемия коронавируса оторвала эти мозговые центры от их главного занятия – прогнозирования экономического роста и разработки указаний по части финансово-экономической политики. Но они вернутся: уже много десятилетий решение проблем человечества фактически сводится к динамике ВВП. А темпы его роста уменьшаются в мире с середины 70-х гг.: пятилетняя скользящая средняя годового роста мирового ВВП до 1973 г. была выше 5%, сейчас она стабильно ниже 3%.

Когда-нибудь середина 70-х, наверное, будет рассматриваться как период великого перелома, как поворотный пункт в истории. Но тогда никто ничего не понял. Понадеялись, что новая волна экономического роста принесет столько богатства, что все скоро забудут про небольшое недоразумение. Недостачу экономического роста решили просто – увеличили заимствования. И тоже не поняли, что это навсегда. Что начинается эпоха «великого долга» и ему суждено расти и расти до нынешних размеров, когда все признают, что вернуть долг невозможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных