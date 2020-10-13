Деградация макроэкономики

Когда-нибудь середина 70-х, наверное, будет рассматриваться как период великого перелома, как поворотный пункт в истории. Но тогда никто ничего не понял. Понадеялись, что новая волна экономического роста принесет столько богатства, что все скоро забудут про небольшое недоразумение. Недостачу экономического роста решили просто – увеличили заимствования. И тоже не поняли, что это навсегда. Что начинается эпоха «великого долга» и ему суждено расти и расти до нынешних размеров, когда все признают, что вернуть долг невозможно.