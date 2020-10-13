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Тишина – царица доказательств

Журналист Иван Сафронов в СИЗО 100 дней без внятных обвинений
Максим Иванов

14 октября 2020 г. ровно 100 дней с тех пор, как советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан ФСБ и помещен под арест в СИЗО «Лефортово». Все эти дни правоохранительные органы работали над его делом в полной тишине, заодно обезмолвив и защиту – она теперь в значительной мере скована запретом на разглашение данных предварительного следствия.

Но дело не стоит на месте. По словам источников «Ведомостей», близких к следствию, сейчас назначены все основные экспертизы, включая проверку на секретность тех сведений, передачу которых иностранным спецслужбам ФСБ вменяет Сафронову. Напомним: он, по версии следствия, был якобы завербован в 2012 г. представителем спецслужбы Чехии, а в 2017 г. передал ему некую важную информацию, выполняя специальное задание. Сроки проведения экспертизы на секретность процессуально не ограничены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных