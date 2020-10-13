Тишина – царица доказательств

Тишина – царица доказательствЖурналист Иван Сафронов в СИЗО 100 дней без внятных обвинений
14 октября 2020 г. ровно 100 дней с тех пор, как советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан ФСБ и помещен под арест в СИЗО «Лефортово». Все эти дни правоохранительные органы работали над его делом в полной тишине, заодно обезмолвив и защиту – она теперь в значительной мере скована запретом на разглашение данных предварительного следствия.
Но дело не стоит на месте. По словам источников «Ведомостей», близких к следствию, сейчас назначены все основные экспертизы, включая проверку на секретность тех сведений, передачу которых иностранным спецслужбам ФСБ вменяет Сафронову. Напомним: он, по версии следствия, был якобы завербован в 2012 г. представителем спецслужбы Чехии, а в 2017 г. передал ему некую важную информацию, выполняя специальное задание. Сроки проведения экспертизы на секретность процессуально не ограничены.