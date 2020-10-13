Тишина – царица доказательств

Но дело не стоит на месте. По словам источников «Ведомостей», близких к следствию, сейчас назначены все основные экспертизы, включая проверку на секретность тех сведений, передачу которых иностранным спецслужбам ФСБ вменяет Сафронову. Напомним: он, по версии следствия, был якобы завербован в 2012 г. представителем спецслужбы Чехии, а в 2017 г. передал ему некую важную информацию, выполняя специальное задание. Сроки проведения экспертизы на секретность процессуально не ограничены.