«Русский тоталитаризм» куда-то делся

Вместо Олимпиады в Токио коронавирус устроил свои всемирные игры. И на сегодня в них с большим отрывом в общем лидирует «тоталитарный» Китай – в теплой компании других азиатских стран (Японии, Южной Кореи, Вьетнама, Сингапура и др.). Некоторые из них, конечно, куда более демократичны, чем КНР. Вот только этот демократизм на период пандемии куда-то испарился, а на смену ему пришли общенациональная строгая (по сравнению с западным миром) дисциплина и мобилизация, когда общинное соблюдение карантинных мер, а также гражданская сознательность подкрепляются жесточайшими штрафами (за отказ носить маски, например), электронным трекингом поголовно всех заболевших и инфицированных, а если надо, то и локальными карантинами. Электронное слежение мы же воспринимаем как неототалитаризм, не так ли?