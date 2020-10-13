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«Русский тоталитаризм» куда-то делся

В борьбе с эпидемией власти не способны применить даже те меры, которые им вполне доступны
Георгий Бовт , политолог
АР

Вместо Олимпиады в Токио коронавирус устроил свои всемирные игры. И на сегодня в них с большим отрывом в общем лидирует «тоталитарный» Китай – в теплой компании других азиатских стран (Японии, Южной Кореи, Вьетнама, Сингапура и др.). Некоторые из них, конечно, куда более демократичны, чем КНР. Вот только этот демократизм на период пандемии куда-то испарился, а на смену ему пришли общенациональная строгая (по сравнению с западным миром) дисциплина и мобилизация, когда общинное соблюдение карантинных мер, а также гражданская сознательность подкрепляются жесточайшими штрафами (за отказ носить маски, например), электронным трекингом поголовно всех заболевших и инфицированных, а если надо, то и локальными карантинами. Электронное слежение мы же воспринимаем как неототалитаризм, не так ли?

Ни одна западная демократия даже отдаленно не приблизилась по успехам в борьбе с эпидемией к Китаю. В США с их безграничным федерализмом, когда каждый штат и даже город или графство сам себе санэпидемнадзор, практически любые мобилизационные меры национального масштаба оказались невозможны. Итог: более 200 000 смертей и прогнозы под 400 000 до конца года – на фоне менее чем 90 000 у полуторамиллиардного Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных