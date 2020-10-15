Выход из черного списка

Этот порядок согласования и требования действуют с января 2018 г., но теперь он стал более жестким и кросс-секторальным. То есть если, к примеру, бывшему CEO страховой компании были предъявлены претензии в связи с его деятельностью на этой позиции, то он попадет в черный список не только на страховом рынке, но и в других финансовых сегментах.