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Выход из черного списка

Комиссия ЦБ удовлетворяет почти половину жалоб банкиров, не согласных с низкой оценкой своей репутации
Павел Самиев
Unsplash

С недавних пор деловая репутация руководителя на финансовом рынке – это не только имиджевый фактор, но и регулятивное требование. Все первые лица и члены органов управления, а также покупатели долей в размере более 10% в банках и других финансовых структурах проходят обязательное согласование с регулятором на предмет их деловой репутации и истории работы.

Этот порядок согласования и требования действуют с  января 2018 г., но теперь он стал более жестким и кросс-секторальным. То есть если, к примеру, бывшему CEO страховой компании были предъявлены претензии в связи с его деятельностью на этой позиции, то он попадет в черный список не только на страховом рынке, но и в других финансовых сегментах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных