Выход из черного списка

Выход из черного спискаКомиссия ЦБ удовлетворяет почти половину жалоб банкиров, не согласных с низкой оценкой своей репутации
С недавних пор деловая репутация руководителя на финансовом рынке – это не только имиджевый фактор, но и регулятивное требование. Все первые лица и члены органов управления, а также покупатели долей в размере более 10% в банках и других финансовых структурах проходят обязательное согласование с регулятором на предмет их деловой репутации и истории работы.
Этот порядок согласования и требования действуют с января 2018 г., но теперь он стал более жестким и кросс-секторальным. То есть если, к примеру, бывшему CEO страховой компании были предъявлены претензии в связи с его деятельностью на этой позиции, то он попадет в черный список не только на страховом рынке, но и в других финансовых сегментах.
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