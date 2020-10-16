Революции не меняют жизнь людей к лучшему

За восхищением киргизскими событиями стоит определенная система убеждений и оценок, которые, даже если и не проговариваются вслух, возможно, определяют взгляды и поведение людей. Это, в частности, вера в то, что за хроническими проблемами общества и государства стоят легко определяемые виновники – первое лицо страны и его окружение. И если вынудить этих людей уйти и передать власть кому-то другому, положение в стране улучшится. Хорошие, достойные люди, находящиеся на правильной стороне истории, борются за то, чтобы выгнать из президентского дворца нехорошего человека с его камарильей, после чего воссияет мир, свобода и достаток. Люди, вышедшие его выгонять – а это и есть народ, – всегда заслуживают горячего одобрения, а на всякие некрасивые эксцессы, которые при этом происходят, можно и закрыть глаза.