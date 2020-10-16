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Революции не меняют жизнь людей к лучшему

В выигрыше оказываются только те, кто сочетает готовность к риску, бешеную энергию и крайнюю бессовестность
Сергей Худиев , публицист
Vladimir Pirogov / Reuters

Очередные беспорядки в Киргизии вызвали в социальных сетях ряд восторженных отзывов: «Киргизы молодцы!», «Они сильны духом и пример для всех нас!». Это, конечно, инстинктивная реакция – аналитические тексты гораздо холоднее, что и понятно: ситуация на месте запутаннее, чем просто «народ восстал за демократию». Но сами по себе восторги как явление заслуживают внимания.

За восхищением киргизскими событиями стоит определенная система убеждений и оценок, которые, даже если и не проговариваются вслух, возможно, определяют взгляды и поведение людей. Это, в частности, вера в то, что за хроническими проблемами общества и государства стоят легко определяемые виновники – первое лицо страны и его окружение. И если вынудить этих людей уйти и передать власть кому-то другому, положение в стране улучшится. Хорошие, достойные люди, находящиеся на правильной стороне истории, борются за то, чтобы выгнать из президентского дворца нехорошего человека с его камарильей, после чего воссияет мир, свобода и достаток. Люди, вышедшие его выгонять – а это и есть народ, – всегда заслуживают горячего одобрения, а на всякие некрасивые эксцессы, которые при этом происходят, можно и закрыть глаза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных