Чей ответ на COVID-19 лучше

Чей ответ на COVID-19 лучшеСравнительная экономика катастроф
Крупные катастрофы и бедствия случаются все чаще. В 1970-х – начале 1980-х было «всего» 800–1100 «ужасов» каждые пять лет (спокойное было время). Потом резкий скачок: вокруг 1990-х уже 2000–2200 бедствий и катастроф каждые пять лет. А с 1996 г. каждые пять лет происходит не меньше 2800–4000 катастроф, заметных на глобальном уровне. Такова статистика, ведущаяся Университетом Лёвен (Бельгия).
Ежегодное число таких событий в последние четверть века колеблется в пределах 500–800. Количество природных катастроф (вода, воздух, огонь) выросло в 1980–2019 гг. в 4 раза, а эпидемий и пандемий – более чем вдвое.
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