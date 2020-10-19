Чей ответ на COVID-19 лучше

Крупные катастрофы и бедствия случаются все чаще. В 1970-х – начале 1980-х было «всего» 800–1100 «ужасов» каждые пять лет (спокойное было время). Потом резкий скачок: вокруг 1990-х уже 2000–2200 бедствий и катастроф каждые пять лет. А с 1996 г. каждые пять лет происходит не меньше 2800–4000 катастроф, заметных на глобальном уровне. Такова статистика, ведущаяся Университетом Лёвен (Бельгия).