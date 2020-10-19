Чей ответ на COVID-19 лучше

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Сравнительная экономика катастроф
Яков Миркин , профессор, заведующий отделом ИМЭМО РАН
Kim Kyung-Hoon / Reuters

Крупные катастрофы и бедствия случаются все чаще. В 1970-х – начале 1980-х было «всего» 800–1100 «ужасов» каждые пять лет (спокойное было время). Потом резкий скачок: вокруг 1990-х уже 2000–2200 бедствий и катастроф каждые пять лет. А с 1996 г. каждые пять лет происходит не меньше 2800–4000 катастроф, заметных на глобальном уровне. Такова статистика, ведущаяся Университетом Лёвен (Бельгия).

Ежегодное число таких событий в последние четверть века колеблется в пределах 500–800. Количество природных катастроф (вода, воздух, огонь) выросло в 1980–2019 гг. в 4 раза, а эпидемий и пандемий – более чем вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных