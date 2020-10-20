Что случилось с Госсоветом?

Это очень ясно показывает зависимость экспертного сообщества от акторов системы – экспертам было важно разыгрывать тему как сотворение органа с самостоятельным аппаратным весом, достойным для трудоустройства уважаемых и влиятельных сотрудников системы. Отсутствие собственной информации и независимых взглядов опять сделало политологов участниками дискуссии, необходимой лишь для заполнения повестки, в то время когда система ищет решения и движется на холостом ходу. То есть, называя вещи своими именами, не более чем статистами.