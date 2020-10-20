Что случилось с Госсоветом?Почему президентский законопроект о Госсовете не оправдал ожиданий экспертов
Люди, интересующиеся политикой и ознакомившиеся с содержанием внесенного президентом законопроекта о Госсовете, испытывают разочарование: он оставляет главу государства в том же периметре прав и обязанностей. Любопытствующие сравнивают итоговый документ с теми ожиданиями, которые создавали у наблюдателей эксперты-политологи, обсуждавшие в течение всего года и укрепление роли Госсовета, и наделение его разнообразными полномочиями и даже самостоятельным председателем.
Это очень ясно показывает зависимость экспертного сообщества от акторов системы – экспертам было важно разыгрывать тему как сотворение органа с самостоятельным аппаратным весом, достойным для трудоустройства уважаемых и влиятельных сотрудников системы. Отсутствие собственной информации и независимых взглядов опять сделало политологов участниками дискуссии, необходимой лишь для заполнения повестки, в то время когда система ищет решения и движется на холостом ходу. То есть, называя вещи своими именами, не более чем статистами.