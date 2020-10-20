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Что случилось с Госсоветом?

Почему президентский законопроект о Госсовете не оправдал ожиданий экспертов
Леонид Давыдов , автор Telegram-канала «ДавыдовИндекс»
Сергей Портер / Ведомости

Люди, интересующиеся политикой и ознакомившиеся с содержанием внесенного президентом законопроекта о Госсовете, испытывают разочарование: он оставляет главу государства в том же периметре прав и обязанностей. Любопытствующие сравнивают итоговый документ с теми ожиданиями, которые создавали у наблюдателей эксперты-политологи, обсуждавшие в течение всего года и укрепление роли Госсовета, и наделение его разнообразными полномочиями и даже самостоятельным председателем.

Это очень ясно показывает зависимость экспертного сообщества от акторов системы – экспертам было важно разыгрывать тему как сотворение органа с самостоятельным аппаратным весом, достойным для трудоустройства уважаемых и влиятельных сотрудников системы. Отсутствие собственной информации и независимых взглядов опять сделало политологов участниками дискуссии, необходимой лишь для заполнения повестки, в то время когда система ищет решения и движется на холостом ходу. То есть, называя вещи своими именами, не более чем статистами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных