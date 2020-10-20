Оба кандидата хуже

Конец экономического цикла совпал с ростом неравенства, массовыми беспорядками и лихорадочными антикризисными мерами – нулевыми процентными ставками и неограниченной поддержкой со стороны правительств и центробанков. В природе пандемия или экологический кризис в итоге привели бы к адаптации и новому равновесию. Но в системах, созданных человеком, создаются всевозможные искусственные стимулы в тщетных попытках притвориться, будто все может остаться, как раньше. Это стало беспощадно ясно в США, где избиратели имеют лишь один вариант на грядущих выборах 3 ноября: оба кандидата – старики без четкого видения будущего.