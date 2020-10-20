Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Оба кандидата хуже

Последние выборы в США, на которых победит президент без видения будущего
Стин Якобсен , главный экономист Saxo Bank
Morry GASH / POOL / AFP

Есть опасение, что нынешние выборы в США уже стали сильнейшим политическим риском за несколько десятилетий.

Конец экономического цикла совпал с ростом неравенства, массовыми беспорядками и лихорадочными антикризисными мерами – нулевыми процентными ставками и неограниченной поддержкой со стороны правительств и центробанков. В природе пандемия или экологический кризис в итоге привели бы к адаптации и новому равновесию. Но в системах, созданных человеком, создаются всевозможные искусственные стимулы в тщетных попытках притвориться, будто все может остаться, как раньше. Это стало беспощадно ясно в США, где избиратели имеют лишь один вариант на грядущих выборах 3 ноября: оба кандидата – старики без четкого видения будущего.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных