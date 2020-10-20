Образцовый кейс Солодова

Образцовый кейс СолодоваКамчатский губернатор показал класс в коммуникациях с населением
Дискуссия о причинах экологической катастрофы на Камчатке еще продолжается, однако оценки того, как губернатор региона отработал кризисную повестку, близки к единству. «Образцовый кейс», – хвалят специалисты по коммуникациям действия Владимира Солодова. И, как любой серьезный позитивный пример, он достоин разбора и учета в дальнейшей практике.
Что сразу бросается в глаза – никакой супертехнологии в действиях Солодова не было. Он нормально разговаривал со всеми аудиториями, включая потенциально конфликтные, не отсекал ни одну из версий, сам погрузился в проблему и привлек хороших экспертов. Можно сказать, что он вместе со всеми искренне пытался найти ответ, а не знал его заранее. И сам факт нормальности уже обеспечил ему признание.
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