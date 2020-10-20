Образцовый кейс Солодова

Что сразу бросается в глаза – никакой супертехнологии в действиях Солодова не было. Он нормально разговаривал со всеми аудиториями, включая потенциально конфликтные, не отсекал ни одну из версий, сам погрузился в проблему и привлек хороших экспертов. Можно сказать, что он вместе со всеми искренне пытался найти ответ, а не знал его заранее. И сам факт нормальности уже обеспечил ему признание.