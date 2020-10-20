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Образцовый кейс Солодова

Камчатский губернатор показал класс в коммуникациях с населением
Алексей Фирсов , основатель Центра социального проектирования «Платформа»
instagram.com/vv_solodov

Дискуссия о причинах экологической катастрофы на Камчатке еще продолжается, однако оценки того, как губернатор региона отработал кризисную повестку, близки к единству. «Образцовый кейс», – хвалят специалисты по коммуникациям действия Владимира Солодова. И, как любой серьезный позитивный пример, он достоин разбора и учета в дальнейшей практике.

Что сразу бросается в глаза – никакой супертехнологии в действиях Солодова не было. Он нормально разговаривал со всеми аудиториями, включая потенциально конфликтные, не отсекал ни одну из версий, сам погрузился в проблему и привлек хороших экспертов. Можно сказать, что он вместе со всеми искренне пытался найти ответ, а не знал его заранее. И сам факт нормальности уже обеспечил ему признание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных