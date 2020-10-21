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Личность бренда уже не важна

Это требует новых подходов к управлению его стоимостью
Андрей Стась
Первое же место в рейтинге самых дорогих брендов мира уже восемь лет подряд принадлежит американскому техногиганту Apple /Mark Lennihan / AP

Ежегодный рэнкинг стоимости брендов от агентства Interbrand, публикуемый с 1988 г., всегда дает повод для разговора. Самое интересное – эволюция состава самых дорогих брендов мира, ярко иллюстрирующая сдвиги в парадигме брендинга за последние десятилетия. Из первой десятки мировых брендов 2000 г. в лидерах сейчас, через 10 лет, остаются Coca-Cola (опустившаяся с 1-го места на 6-е), Disney (с 8-го на 10-е), McDonald’s (оставшийся девятым) и Microsoft (сохранивший место в первой тройке). IBM, Inter, GE и Ford за прошедшие 10 лет опустились значительно ниже первой десятки, а Nokia и AT&T и вовсе покинули топ-100.

В первую пятерку самых дорогих брендов мира, помимо Microsoft, сейчас входят Apple, Amazon, Google и Samsung. Технологические компании и 10, и даже 20 лет назад занимали ведущие места в этом списке, и огромное влияние на мир и общество нынешних лидеров никто оспаривать не станет. Но есть нюанс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных