Личность бренда уже не важна

Ежегодный рэнкинг стоимости брендов от агентства Interbrand, публикуемый с 1988 г., всегда дает повод для разговора. Самое интересное – эволюция состава самых дорогих брендов мира, ярко иллюстрирующая сдвиги в парадигме брендинга за последние десятилетия. Из первой десятки мировых брендов 2000 г. в лидерах сейчас, через 10 лет, остаются Coca-Cola (опустившаяся с 1-го места на 6-е), Disney (с 8-го на 10-е), McDonald’s (оставшийся девятым) и Microsoft (сохранивший место в первой тройке). IBM, Inter, GE и Ford за прошедшие 10 лет опустились значительно ниже первой десятки, а Nokia и AT&T и вовсе покинули топ-100.