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В Париже начался суд по делу россиянина Александра Винника

Он обвиняется в краже 630 000 биткойнов у криптовалютной биржи Mt.Gox
Максим Рубченко
Александр Винник – человек недели /SAKIS MITROLIDIS / AFP

В уголовном суде Парижа начались судебные разбирательства по делу россиянина Александра Винника. А сама история, которая привела к его уголовному преследованию, началась гораздо раньше, в марте 2011 г., когда японская компания Tibanne Co, принадлежащая французскому предпринимателю Марку Капелесу, купила криптобиржу Mt.Gox – одну из первых интернет-площадок, торговавших биткойном. В июне того же года Mt.Gox подверглась хакерской атаке: неизвестный взломщик наводнил биржевую систему ложными контрактами на продажу биткойнов «по любой цене», обвалив курс криптовалюты до одного цента, после чего закупил биткойны по этой цене. А 17 июля 2011 г. в интернете открылась первая русскоязычная криптобиржа BTC-e.

Mt.Gox после хакерской атаки значительно усилила меры безопасности, благодаря чему бирже удалось вернуть доверие трейдеров, и к весне 2013 г. через нее проходила половина всех сделок с биткойнами, а объем торгов в долларах превышал 80% мирового оборота криптовалют. Однако потом возникли проблемы – постоянные задержки с выводом долларов на личные счета клиентов. Вскоре Mt.Gox объявила о банкротстве, при этом 650 000 биткойнов, принадлежавших самой бирже и ее клиентам, просто исчезли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных