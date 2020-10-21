В Париже начался суд по делу россиянина Александра Винника

В Париже начался суд по делу россиянина Александра ВинникаОн обвиняется в краже 630 000 биткойнов у криптовалютной биржи Mt.Gox
В уголовном суде Парижа начались судебные разбирательства по делу россиянина Александра Винника. А сама история, которая привела к его уголовному преследованию, началась гораздо раньше, в марте 2011 г., когда японская компания Tibanne Co, принадлежащая французскому предпринимателю Марку Капелесу, купила криптобиржу Mt.Gox – одну из первых интернет-площадок, торговавших биткойном. В июне того же года Mt.Gox подверглась хакерской атаке: неизвестный взломщик наводнил биржевую систему ложными контрактами на продажу биткойнов «по любой цене», обвалив курс криптовалюты до одного цента, после чего закупил биткойны по этой цене. А 17 июля 2011 г. в интернете открылась первая русскоязычная криптобиржа BTC-e.
Mt.Gox после хакерской атаки значительно усилила меры безопасности, благодаря чему бирже удалось вернуть доверие трейдеров, и к весне 2013 г. через нее проходила половина всех сделок с биткойнами, а объем торгов в долларах превышал 80% мирового оборота криптовалют. Однако потом возникли проблемы – постоянные задержки с выводом долларов на личные счета клиентов. Вскоре Mt.Gox объявила о банкротстве, при этом 650 000 биткойнов, принадлежавших самой бирже и ее клиентам, просто исчезли.