В Париже начался суд по делу россиянина Александра Винника

В уголовном суде Парижа начались судебные разбирательства по делу россиянина Александра Винника. А сама история, которая привела к его уголовному преследованию, началась гораздо раньше, в марте 2011 г., когда японская компания Tibanne Co, принадлежащая французскому предпринимателю Марку Капелесу, купила криптобиржу Mt.Gox – одну из первых интернет-площадок, торговавших биткойном. В июне того же года Mt.Gox подверглась хакерской атаке: неизвестный взломщик наводнил биржевую систему ложными контрактами на продажу биткойнов «по любой цене», обвалив курс криптовалюты до одного цента, после чего закупил биткойны по этой цене. А 17 июля 2011 г. в интернете открылась первая русскоязычная криптобиржа BTC-e.