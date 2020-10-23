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От Детройта до Норильска

Валентина Матвиенко как мастер урбан-апокалиптики
Алексей Фирсов
Если нарисованная Матвиенко картина верна, город должен быть уже на грани социального взрыва /Андрей Гордеев / Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко взъелась на компанию «Норникель» за состояние города Норильска. Содержание ее обвинений и выбранный стиль отличают высокая образность и склонность к гиперболам. Мол, «город-сад» на полярных широтах превратился в трущобы, среди которых бродят согбенные тени заводских рабочих. Как в заброшенном Детройте. И ничего с этим поделать нельзя, потому что местная власть в кармане у компании. Следует и совсем неожиданный довод: «Норникель» арендовал город (у кого, почем?) и вернул затем региону в плачевном состоянии (когда?). Полутонов Матвиенко не допускает: школы изношены, спортивных площадок нет, нет и совести, только холод и бесчувствие. «Там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству. Для них (владельцев компании. – «Ведомости») построить школу, два детских сада – это чашка кофе, два раза им в ресторан сходить», – обличает она.

Отчасти подобную литературность можно списать на то, что до самого Норильска Матвиенко не долетела, картинка рисовалась ею с пересказов коллег. А после экологической катастрофы «Норникель» стал удобной мишенью. Поэтому для восстановления баланса тем более стоит сделать ряд оговорок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных