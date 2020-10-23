От Детройта до Норильска

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко взъелась на компанию «Норникель» за состояние города Норильска. Содержание ее обвинений и выбранный стиль отличают высокая образность и склонность к гиперболам. Мол, «город-сад» на полярных широтах превратился в трущобы, среди которых бродят согбенные тени заводских рабочих. Как в заброшенном Детройте. И ничего с этим поделать нельзя, потому что местная власть в кармане у компании. Следует и совсем неожиданный довод: «Норникель» арендовал город (у кого, почем?) и вернул затем региону в плачевном состоянии (когда?). Полутонов Матвиенко не допускает: школы изношены, спортивных площадок нет, нет и совести, только холод и бесчувствие. «Там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству. Для них (владельцев компании. – «Ведомости») построить школу, два детских сада – это чашка кофе, два раза им в ресторан сходить», – обличает она.