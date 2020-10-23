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Предел зеленой энергетики

Планы по сокращению господдержки ВИЭ обоснованны
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
PIXABAY

Альтернативная генерация в первую очередь развивается в энергодефицитных странах. Мощный толчок этому дала авария на японской атомной электростанции «Фукусима-1»: европейские зеленые развернули кампанию против мирного атома, в результате чего Германия сократила количество своих АЭС, а инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) полились рекой.

Не в последнюю очередь Евросоюз (ЕС) вкладывался в возобновляемую генерацию, надеясь на мультипликативный эффект. В начале 2010-х гг. ЕС был крупнейшим производителем оборудования для ВИЭ. Поэтому местные чиновники рассчитывали на резкий рост производства и занятости. Но в то же время производство оборудования наращивал Китай – более дешевого и хорошего качества. Европа пыталась вводить заградительные пошлины, но не помогло. Многие европейские предприятия в течение первых лет зеленого бума либо разорились, либо переехали в Китай. Сегодня эта страна – абсолютный чемпион и по производству оборудования для ВИЭ, и по вводу солнечных и ветровых электростанций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных