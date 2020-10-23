Предел зеленой энергетики

Предел зеленой энергетикиПланы по сокращению господдержки ВИЭ обоснованны
Альтернативная генерация в первую очередь развивается в энергодефицитных странах. Мощный толчок этому дала авария на японской атомной электростанции «Фукусима-1»: европейские зеленые развернули кампанию против мирного атома, в результате чего Германия сократила количество своих АЭС, а инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) полились рекой.
Не в последнюю очередь Евросоюз (ЕС) вкладывался в возобновляемую генерацию, надеясь на мультипликативный эффект. В начале 2010-х гг. ЕС был крупнейшим производителем оборудования для ВИЭ. Поэтому местные чиновники рассчитывали на резкий рост производства и занятости. Но в то же время производство оборудования наращивал Китай – более дешевого и хорошего качества. Европа пыталась вводить заградительные пошлины, но не помогло. Многие европейские предприятия в течение первых лет зеленого бума либо разорились, либо переехали в Китай. Сегодня эта страна – абсолютный чемпион и по производству оборудования для ВИЭ, и по вводу солнечных и ветровых электростанций.