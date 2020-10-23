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Усы, лапы и скайп

У телеветеринарии в России огромный потенциал
Павел Самиев
PIXABAY

Телемедицина может серьезно повлиять на всю систему здравоохранения – хотя, конечно, вопрос, насколько эти услуги гарантируют качество диагностики и лечения. Но это для людей. А ведь есть еще и не очень пока заметная, но быстро развивающаяся дистанционная ветеринария.

Потенциал телемедицины для домашних животных у нас огромен. Россия занимает третье место в мире после США и Китая по числу «друзей человека» на душу населения: у 67% людей есть хотя бы одно животное. При этом международные исследования свидетельствуют, что расходы на домашних любимцев начинают сокращаться только тогда, когда и расходы на детей, т. е. в самом неблагоприятном случае. И даже при падении глобального спроса сегмент товаров и услуг для животных пострадает в последнюю очередь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных