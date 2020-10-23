Усы, лапы и скайп

Потенциал телемедицины для домашних животных у нас огромен. Россия занимает третье место в мире после США и Китая по числу «друзей человека» на душу населения: у 67% людей есть хотя бы одно животное. При этом международные исследования свидетельствуют, что расходы на домашних любимцев начинают сокращаться только тогда, когда и расходы на детей, т. е. в самом неблагоприятном случае. И даже при падении глобального спроса сегмент товаров и услуг для животных пострадает в последнюю очередь.