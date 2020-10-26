Чего выжидает Путин

Выступление Владимира Путина в Валдайском клубе – его речь и особенно ответы на вопросы – отличалось спокойствием, если не сказать умиротворением, контрастирующим с международной обстановкой. Например, оценка Реджепа Эрдогана как партнера, с которым «не просто приятно <...> надежно работается», удивительна на фоне того, как геополитические интересы России и Турции сталкиваются практически повсеместно. Фраза Путина «позволю себе так вот просто пофилософствовать» отражала, пожалуй, дух данного явления президента народу.