Бессмысленная работа с брендами

Бессмысленная работа с брендамиКак не потерять деньги на собственных марках
Coca-Cola заявила о планах по выводу с рынка около 200 брендов безалкогольных напитков – примерно половины портфеля компании. Это объясняется отсутствием у них достаточного потенциала роста, а также последствиями весеннего локдауна: банально не хватает алюминия для производства банок. Под сокращение попадают в первую очередь локальные бренды, которые Coca-Cola скупала в последние 20–30 лет. Из относительно крупных брендов будут, вероятно, ликвидированы TaB, Powerade и Dasani. Представители компании говорят, что освободившиеся ресурсы будут направлены на развитие более перспективных продуктов, таких как Minute Maid, Topo Chico Hard Seltzer, Coca-Cola Energy и ароматизированная газировка AHA.
Компании, производящие продукты и напитки, в принципе грешат перегруженностью бренд-портфеля, десятилетиями набиравшегося в ходе поиска новых ниш и покупки локальных компаний на новых рынках. Поэтому чистки портфелей происходят регулярно. Около пяти лет назад Procter & Gamble нацелилась продать до 100 марок и сосредоточить усилия на 70–80 ключевых брендах. В прошлом году Unilever, в портфеле которой около 400 брендов, решила избавиться от тех, которые не соответствуют ценностям компании (среди них Marmite, Magnum и Pot Noodle). Nestle также регулярно продает отдельные бренды. Но оптимизация, затеянная Coca-Cola, кажется наиболее масштабной.