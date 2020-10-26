Бессмысленная работа с брендами

Компании, производящие продукты и напитки, в принципе грешат перегруженностью бренд-портфеля, десятилетиями набиравшегося в ходе поиска новых ниш и покупки локальных компаний на новых рынках. Поэтому чистки портфелей происходят регулярно. Около пяти лет назад Procter & Gamble нацелилась продать до 100 марок и сосредоточить усилия на 70–80 ключевых брендах. В прошлом году Unilever, в портфеле которой около 400 брендов, решила избавиться от тех, которые не соответствуют ценностям компании (среди них Marmite, Magnum и Pot Noodle). Nestle также регулярно продает отдельные бренды. Но оптимизация, затеянная Coca-Cola, кажется наиболее масштабной.