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Бессмысленная работа с брендами

Как не потерять деньги на собственных марках
Андрей Стась
Максим Стулов / Ведомости

Coca-Cola заявила о планах по выводу с рынка около 200 брендов безалкогольных напитков – примерно половины портфеля компании. Это объясняется отсутствием у них достаточного потенциала роста, а также последствиями весеннего локдауна: банально не хватает алюминия для производства банок. Под сокращение попадают в первую очередь локальные бренды, которые Coca-Cola скупала в последние 20–30 лет. Из относительно крупных брендов будут, вероятно, ликвидированы TaB, Powerade и Dasani. Представители компании говорят, что освободившиеся ресурсы будут направлены на развитие более перспективных продуктов, таких как Minute Maid, Topo Chico Hard Seltzer, Coca-Cola Energy и ароматизированная газировка AHA.

Компании, производящие продукты и напитки, в принципе грешат перегруженностью бренд-портфеля, десятилетиями набиравшегося в ходе поиска новых ниш и покупки локальных компаний на новых рынках. Поэтому чистки портфелей происходят регулярно. Около пяти лет назад Procter & Gamble нацелилась продать до 100 марок и сосредоточить усилия на 70–80 ключевых брендах. В прошлом году Unilever, в портфеле которой около 400 брендов, решила избавиться от тех, которые не соответствуют ценностям компании (среди них Marmite, Magnum и Pot Noodle). Nestle также регулярно продает отдельные бренды. Но оптимизация, затеянная Coca-Cola, кажется наиболее масштабной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных