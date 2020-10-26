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В какую Среднюю Азию вернулись мигранты из России

Социальный протест в регионе может приобрести религиозный оттенок
Фарид Мамедов , журналист
Евгений Разумный / Ведомости

В конце 2010-х Средняя Азия стала крупнейшим поставщиком кадров для ближневосточных джихадистов. Только в ИГ (запрещенная в России организация) их насчитывалось от 2000 до 4000 человек. Спецслужбы региона вскрывали одну «спящую» ячейку за другой. 15 октября 2020 г. в Волгограде были ликвидированы два мигранта из Средней Азии, которые планировали взорвать монумент «Родина-мать». За месяц до этого, 7 сентября, турецкий суд за теракт в стамбульском ночном клубе «Рейна» приговорил гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова к 1368 годам заключения. В своем видеообращении к родным незадолго до преступления, унесшего жизни 39 человек, Машарипов просил воспитать сына террористом. Именно среди мигрантов вербуется основная масса будущих исламских террористов, ячейки которых находили от Москвы до Сибири.

Исламизация населения Средней Азии стала набирать темп в 1980-х. Она подпитывалась скрытой безработицей, достигавшей 30% и выше. Миллионы людей были заперты в сельском патриархальном мирке и стремительно архаизировались и впадали в религиозность. В 1990-е в Средней Азии наступил экономический коллапс, доля промышленности в ВВП стран региона упала с 30–50 до 15–20%, миллионы стали безработными. Оказавшись в ловушке бедности, местное население нашло простой выход из положения: трудовая миграция в Россию. Наряду с экспортом сырья рабочая сила – самый ликвидный товар региона. В 2019 г. денежные переводы из России составили до 35% ВВП Таджикистана, до 30% ВВП Киргизии и до 15% ВВП Узбекистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных