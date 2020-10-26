В какую Среднюю Азию вернулись мигранты из России

В конце 2010-х Средняя Азия стала крупнейшим поставщиком кадров для ближневосточных джихадистов. Только в ИГ (запрещенная в России организация) их насчитывалось от 2000 до 4000 человек. Спецслужбы региона вскрывали одну «спящую» ячейку за другой. 15 октября 2020 г. в Волгограде были ликвидированы два мигранта из Средней Азии, которые планировали взорвать монумент «Родина-мать». За месяц до этого, 7 сентября, турецкий суд за теракт в стамбульском ночном клубе «Рейна» приговорил гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова к 1368 годам заключения. В своем видеообращении к родным незадолго до преступления, унесшего жизни 39 человек, Машарипов просил воспитать сына террористом. Именно среди мигрантов вербуется основная масса будущих исламских террористов, ячейки которых находили от Москвы до Сибири.