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Банк России не видит реального сектора

Проект денежно-кредитной политики ЦБ не отвечает задачам роста экономики
Михаил Ершов , Институт энергетики и финансов, Финансовый университет при правительстве РФ
Евгений Разумный / Ведомости

В сентябре оживление экономической активности замедлилось, констатирует Банк России, и вторая волна эпидемии, очевидно, усугубит ситуацию. В таких условиях важно поддерживать экономическую активность бизнеса и потребительский спрос, и это должно учитываться в денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ, проект которой сейчас обсуждают эксперты. В частности, требуется обеспечить возможность для роста инвестиций, а для этого необходимы длинные деньги, особенно при выходе из кризиса. Однако в проекте ничего не говорится об их источниках, и регулятор скромно умалчивает о своей роли.

Проект в его нынешнем виде вообще имеет избыточно дидактический крен. Разным теоретическим рассуждениям посвящен большой объем текста, а вот конкретным предложениям внимания уделено немного. Да, в октябре Центробанк увеличил объемы по месячным репо – но всего на месяц. Для сравнения: Европейский центробанк (ЕЦБ) при выходе из ипотечного кризиса ввел механизмы трехлетнего рефинансирования и только за несколько месяцев через этот механизм предоставил европейским банкам такой объем ресурсов, который был сопоставим с выручкой, поступившей в Россию от экспорта сырой нефти за 10 лет. Механизмы длинного рефинансирования там применяются и сейчас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных