Банк России не видит реального сектора

Проект в его нынешнем виде вообще имеет избыточно дидактический крен. Разным теоретическим рассуждениям посвящен большой объем текста, а вот конкретным предложениям внимания уделено немного. Да, в октябре Центробанк увеличил объемы по месячным репо – но всего на месяц. Для сравнения: Европейский центробанк (ЕЦБ) при выходе из ипотечного кризиса ввел механизмы трехлетнего рефинансирования и только за несколько месяцев через этот механизм предоставил европейским банкам такой объем ресурсов, который был сопоставим с выручкой, поступившей в Россию от экспорта сырой нефти за 10 лет. Механизмы длинного рефинансирования там применяются и сейчас.