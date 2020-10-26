Банк России не видит реального сектора

Банк России не видит реального сектораПроект денежно-кредитной политики ЦБ не отвечает задачам роста экономики
В сентябре оживление экономической активности замедлилось, констатирует Банк России, и вторая волна эпидемии, очевидно, усугубит ситуацию. В таких условиях важно поддерживать экономическую активность бизнеса и потребительский спрос, и это должно учитываться в денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ, проект которой сейчас обсуждают эксперты. В частности, требуется обеспечить возможность для роста инвестиций, а для этого необходимы длинные деньги, особенно при выходе из кризиса. Однако в проекте ничего не говорится об их источниках, и регулятор скромно умалчивает о своей роли.
Проект в его нынешнем виде вообще имеет избыточно дидактический крен. Разным теоретическим рассуждениям посвящен большой объем текста, а вот конкретным предложениям внимания уделено немного. Да, в октябре Центробанк увеличил объемы по месячным репо – но всего на месяц. Для сравнения: Европейский центробанк (ЕЦБ) при выходе из ипотечного кризиса ввел механизмы трехлетнего рефинансирования и только за несколько месяцев через этот механизм предоставил европейским банкам такой объем ресурсов, который был сопоставим с выручкой, поступившей в Россию от экспорта сырой нефти за 10 лет. Механизмы длинного рефинансирования там применяются и сейчас.