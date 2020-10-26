Идея «реставрации империи» экономически несостоятельна

Идея «реставрации империи» экономически несостоятельнаПочему выгодную для России «империю» сегодня создать невозможно
В многочисленных дискуссиях о месте, роли и судьбе современной России часто слышится: пора бы уже стране определиться со своим предназначением и понять, чем является Россия – империей или торговым предприятием.
Правда в том, что Россия действительно возникла как торговое предприятие. Она процветала, когда ей было что продать, и приходила в упадок, когда экспорт падал. Надо помнить, что древнерусское государство активно эксплуатировало торговые водные пути от Балтики к Каспию и Черному морю, и без доходов от транзита и экспорта никакой Руси не было бы.
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