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Идея «реставрации империи» экономически несостоятельна

Почему выгодную для России «империю» сегодня создать невозможно
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Евгений Разумный / Ведомости

В многочисленных дискуссиях о месте, роли и судьбе современной России часто слышится: пора бы уже стране определиться со своим предназначением и понять, чем является Россия – империей или торговым предприятием.

Правда в том, что Россия действительно возникла как торговое предприятие. Она процветала, когда ей было что продать, и приходила в упадок, когда экспорт падал. Надо помнить, что древнерусское государство активно эксплуатировало торговые водные пути от Балтики к Каспию и Черному морю, и без доходов от транзита и экспорта никакой Руси не было бы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных