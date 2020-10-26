Гомосексуальность и консерватизм

Гомосексуальность и консерватизмЧем российский традиционалист отличается от европейского
Сообщение, что папа Франциск за гомосексуальные союзы, всколыхнуло российскую консервативную общественность, которую, казалось бы, это не касается. Но так уж мы устроены: до всего нам есть дело, и судьба католиков заботит нас больше, чем самих кардиналов.
Отношение к меньшинствам ставит вопрос более широко – о различии российского и европейского традиционализма. Почему-то западный консерватор может позволить себе открыто быть гомосексуалистом (здесь Ватикан теряет очки только у ортодоксальных польских общин), а российский будет прятать это глубоко в интимном пространстве своего «я».
Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области