Гомосексуальность и консерватизм

Сообщение, что папа Франциск за гомосексуальные союзы, всколыхнуло российскую консервативную общественность, которую, казалось бы, это не касается. Но так уж мы устроены: до всего нам есть дело, и судьба католиков заботит нас больше, чем самих кардиналов.