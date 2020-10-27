Осенью волны банкротств не будет

С 4 апреля 2020 г. в России на полгода был введен мораторий на банкротства, под который попало более миллиона компаний и ИП. При этом за компаниями сохраняется право инициировать собственное банкротство, но, как показывает практика, пользуются они им редко. По данным Федресурса, в 2019 г. в подавляющем большинстве случаев (78,1%) заявления на банкротство контрагентов подавали кредиторы. ФНС России запускала процедуру в 12,6% случаев, работники компании – в 0,6%. Сами же компании-должники прежде выступали заявителями всего в 8,7% случаев.