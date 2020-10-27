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Осенью волны банкротств не будет

Но она может случиться зимой – весной 2021 года
Алексей Рыбалка , эксперт ЦМАКП
«Банкротная осень» может трансформироваться в «банкротную зиму» /Максим Стулов / Ведомости

С 4 апреля 2020 г. в России на полгода был введен мораторий на банкротства, под который попало более миллиона компаний и ИП. При этом за компаниями сохраняется право инициировать собственное банкротство, но, как показывает практика, пользуются они им редко. По данным Федресурса, в 2019 г. в подавляющем большинстве случаев (78,1%) заявления на банкротство контрагентов подавали кредиторы. ФНС России запускала процедуру в 12,6% случаев, работники компании – в 0,6%. Сами же компании-должники прежде выступали заявителями всего в 8,7% случаев.

Банкротство в России – институт неэффективный. По данным Верховного суда РФ, в прошлом году было вынесено более 12 000 решений о признании должника банкротом, однако доля удовлетворенных требований кредиторов составила лишь 4,7%. А за период 2015–2019 гг. в 68% случаев кредиторы вообще ничего не получали по итогам реализации имущества банкротов (в Европе кредиторы в среднем получают 50–60% суммы своих требований). Удручают и данные по числу реабилитационных процедур. В 2019 г. восстановить платежеспособность должника удалось всего в одном из 23 случаев запуска процедуры финансового оздоровления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных