Осенью волны банкротств не будет

Осенью волны банкротств не будетНо она может случиться зимой – весной 2021 года
С 4 апреля 2020 г. в России на полгода был введен мораторий на банкротства, под который попало более миллиона компаний и ИП. При этом за компаниями сохраняется право инициировать собственное банкротство, но, как показывает практика, пользуются они им редко. По данным Федресурса, в 2019 г. в подавляющем большинстве случаев (78,1%) заявления на банкротство контрагентов подавали кредиторы. ФНС России запускала процедуру в 12,6% случаев, работники компании – в 0,6%. Сами же компании-должники прежде выступали заявителями всего в 8,7% случаев.
Банкротство в России – институт неэффективный. По данным Верховного суда РФ, в прошлом году было вынесено более 12 000 решений о признании должника банкротом, однако доля удовлетворенных требований кредиторов составила лишь 4,7%. А за период 2015–2019 гг. в 68% случаев кредиторы вообще ничего не получали по итогам реализации имущества банкротов (в Европе кредиторы в среднем получают 50–60% суммы своих требований). Удручают и данные по числу реабилитационных процедур. В 2019 г. восстановить платежеспособность должника удалось всего в одном из 23 случаев запуска процедуры финансового оздоровления.