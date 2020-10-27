Университет выходит из берегов

Когда весной в европейских университетах занятия перевели в Zoom, я вместе со студентами Тюбингенского университета начал заниматься южноиндийским языком малаялам. Мои коллеги, не вставая с дивана, поучаствовали в семинарах Оксфорда и Беркли, до которых не добрались бы, если бы не карантин. Связи между учеными мирового «невидимого колледжа» этой весной для многих стали определенно важнее, чем общение с коллегами по кафедре.