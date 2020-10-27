Университет выходит из берегов

Университет выходит из береговПереход на дистанционный формат привел к появлению отличных независимых образовательных онлайн-проектов
Если в прошлые годы под дистанционным обучением понимался в основном формат массовых открытых онлайн-курсов вроде Coursera, то сейчас на смену записанным и смонтированным в студии курсам, требующим самостоятельного обучения, приходит мода на живое общение преподавателя со студентами.
Когда весной в европейских университетах занятия перевели в Zoom, я вместе со студентами Тюбингенского университета начал заниматься южноиндийским языком малаялам. Мои коллеги, не вставая с дивана, поучаствовали в семинарах Оксфорда и Беркли, до которых не добрались бы, если бы не карантин. Связи между учеными мирового «невидимого колледжа» этой весной для многих стали определенно важнее, чем общение с коллегами по кафедре.
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