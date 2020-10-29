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Арендное проклятие

Как девочки из будущего встречаются с мальчиками из прошлого
Дмитрий Соколов-Митрич , лаборатория «Однажды»
Привести мальчиков из прошлого в чувство может лишь массовое закрытие бизнеса, что-то в этом роде сейчас и происходит /Максим Стулов / Ведомости

Вот уже несколько месяцев, с пандемийного апреля, Елена Вахрушева, директор и соучредитель социального проекта «Наивно? Очень», популяризирующего искусство людей с особенностями развития, не может добиться от своего бывшего арендодателя возврата депозита. «Возможно, нашим арендодателям 150 000 кажутся небольшой потерей, – говорит Вахрушева, – а для нас эта сумма существенная».

Словосочетание «арендное проклятие» звучит в деловых дискуссиях все чаще. И понять его лучше на примере социального бизнеса: это те же ИП и ООО, которые в отличие от НКО решают социальные проблемы не на пожертвования, а с помощью бизнес-инструментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных