Арендное проклятиеКак девочки из будущего встречаются с мальчиками из прошлого
Вот уже несколько месяцев, с пандемийного апреля, Елена Вахрушева, директор и соучредитель социального проекта «Наивно? Очень», популяризирующего искусство людей с особенностями развития, не может добиться от своего бывшего арендодателя возврата депозита. «Возможно, нашим арендодателям 150 000 кажутся небольшой потерей, – говорит Вахрушева, – а для нас эта сумма существенная».
Словосочетание «арендное проклятие» звучит в деловых дискуссиях все чаще. И понять его лучше на примере социального бизнеса: это те же ИП и ООО, которые в отличие от НКО решают социальные проблемы не на пожертвования, а с помощью бизнес-инструментов.
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