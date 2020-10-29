Словосочетание «арендное проклятие» звучит в деловых дискуссиях все чаще. И понять его лучше на примере социального бизнеса: это те же ИП и ООО, которые в отличие от НКО решают социальные проблемы не на пожертвования, а с помощью бизнес-инструментов.