Кризис – самое выгодное время для слияний и поглощений

Активы на минимуме чаще всего бывают в глазу шторма и при его окончании, тогда как выход из зоны турбулентности сигнализирует о росте. В нынешнюю пандемию беспрецедентные по объему пакеты стимулирующих мер в сочетании с низкими процентными ставками и четкими сигналами со стороны центральных банков смягчают последствия шока и в конечном счете дают импульс росту инвестиций и потребительских расходов. Кроме того, резкое снижение цен на ряд сырьевых товаров – от нефти и меди до древесины – также способствует росту игроков во многих отраслях. Иначе говоря, кризис – самое прибыльное время для M&A, однако в этот сезон охоты цена ошибки в оценке, разработке и совершении сделки увеличивается в разы.