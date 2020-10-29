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Кризис – самое выгодное время для слияний и поглощений

Правда, и цена ошибки слишком высока
Семен Яковлев , партнер McKinsey & Company
PIXABAY

В кризисы – и нынешний не исключение – количество слияний и поглощений уменьшается, зато самые выгодные сделки совершаются именно в кризис. Во время краха доткомов и финансового кризиса 2008 г. совокупный объем мирового рынка M&A сократился на 40–60% по сравнению с предшествовавшими годами, но специалисты по слияниям и поглощениям продолжали заключать сделки, получая выгоду за счет низкой стоимости активов.

Активы на минимуме чаще всего бывают в глазу шторма и при его окончании, тогда как выход из зоны турбулентности сигнализирует о росте. В нынешнюю пандемию беспрецедентные по объему пакеты стимулирующих мер в сочетании с низкими процентными ставками и четкими сигналами со стороны центральных банков смягчают последствия шока и в конечном счете дают импульс росту инвестиций и потребительских расходов. Кроме того, резкое снижение цен на ряд сырьевых товаров – от нефти и меди до древесины – также способствует росту игроков во многих отраслях. Иначе говоря, кризис – самое прибыльное время для M&A, однако в этот сезон охоты цена ошибки в оценке, разработке и совершении сделки увеличивается в разы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных