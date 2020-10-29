Кризис – самое выгодное время для слияний и поглощений

Кризис – самое выгодное время для слияний и поглощенийПравда, и цена ошибки слишком высока
В кризисы – и нынешний не исключение – количество слияний и поглощений уменьшается, зато самые выгодные сделки совершаются именно в кризис. Во время краха доткомов и финансового кризиса 2008 г. совокупный объем мирового рынка M&A сократился на 40–60% по сравнению с предшествовавшими годами, но специалисты по слияниям и поглощениям продолжали заключать сделки, получая выгоду за счет низкой стоимости активов.
Активы на минимуме чаще всего бывают в глазу шторма и при его окончании, тогда как выход из зоны турбулентности сигнализирует о росте. В нынешнюю пандемию беспрецедентные по объему пакеты стимулирующих мер в сочетании с низкими процентными ставками и четкими сигналами со стороны центральных банков смягчают последствия шока и в конечном счете дают импульс росту инвестиций и потребительских расходов. Кроме того, резкое снижение цен на ряд сырьевых товаров – от нефти и меди до древесины – также способствует росту игроков во многих отраслях. Иначе говоря, кризис – самое прибыльное время для M&A, однако в этот сезон охоты цена ошибки в оценке, разработке и совершении сделки увеличивается в разы.