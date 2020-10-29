Михаил Воеводин отделается 1,95 млрд руб.

Воеводин был гендиректором «ВСМПО-Ависмы» более 10 лет. В апреле 2020 г. контракт с ним был продлен еще на три года. Однако в мае Воеводин неожиданно сообщил, что покидает компанию, чтобы «сосредоточиться на личных проектах». Тогда же корпорация объявила о резком сокращении производства из-за эпидемии коронавируса: основные ее потребители – авиакосмические корпорации – из-за СOVID-19 фактически остановили закупки титановой продукции (до кризиса компания, по ее собственным данным, обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% – европейского Airbus и 100% – Embraer).