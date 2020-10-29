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Михаил Воеводин отделается 1,95 млрд руб.

«ВСМПО-Ависма» пошла на мировое соглашение с бывшим гендиректором
Тимур Халудоров
Михаил Воеводин — человек недели /Марина Лысцева / ТАСС

Арбитражный суд Свердловской области 28 октября утвердил мировое соглашение по иску крупнейшего в мире производителя титана – «ВСМПО-Ависмы» – о взыскании с экс-гендиректора компании Михаила Воеводина 4 млрд руб. Соглашение такое: корпорация отказывается от претензий к бывшему топ-менеджеру, а Воеводин обязуется предоставить компании «безвозмездную помощь» в размере 1,95 млрд руб.

Воеводин был гендиректором «ВСМПО-Ависмы» более 10 лет. В апреле 2020 г. контракт с ним был продлен еще на три года. Однако в мае Воеводин неожиданно сообщил, что покидает компанию, чтобы «сосредоточиться на личных проектах». Тогда же корпорация объявила о резком сокращении производства из-за эпидемии коронавируса: основные ее потребители – авиакосмические корпорации – из-за СOVID-19 фактически остановили закупки титановой продукции (до кризиса компания, по ее собственным данным, обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% – европейского Airbus и 100% – Embraer).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных