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Пандемия обнажила глубокий кризис здравоохранения

С COVID-19 Россия справилась лучше других «не благодаря, а вопреки»
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

В опубликованном РАНХиГС исследовании «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19» говорится, что Россия «справляется с пандемией лучше многих стран». Этот сдержанный оптимизм во многом опирается на формулу «не благодаря, а вопреки». Авторы признают, что ситуацию смягчило то, что ключевые «звенья здравоохранения не были до конца «оптимизированы». Но даже этот сдержанный оптимизм выглядит натянутым на фоне происходящего в регионах.

Главный врач Кузнецкой больницы в Пензенской области говорит, что у них в районе показатели заболеваемости превышают прошлогодние в 10 раз, а штат медиков укомплектован только на 60%. Калужская 5-я больница в социальных сетях ищет водителей-волонтеров, потому что «собственного транспорта не хватает, врачи вынуждены ходить пешком». В Амурской области за время пандемии уволилось 400 специалистов, а на смену им пришло только 200. В городской больнице уральского Ивделя вообще не осталось врачей – все уволились. Люди бегут с работы из-за невыносимой нагрузки и тяжелых условий труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных