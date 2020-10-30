Пандемия обнажила глубокий кризис здравоохранения

Главный врач Кузнецкой больницы в Пензенской области говорит, что у них в районе показатели заболеваемости превышают прошлогодние в 10 раз, а штат медиков укомплектован только на 60%. Калужская 5-я больница в социальных сетях ищет водителей-волонтеров, потому что «собственного транспорта не хватает, врачи вынуждены ходить пешком». В Амурской области за время пандемии уволилось 400 специалистов, а на смену им пришло только 200. В городской больнице уральского Ивделя вообще не осталось врачей – все уволились. Люди бегут с работы из-за невыносимой нагрузки и тяжелых условий труда.