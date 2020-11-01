Минздрав ставит для медиков информационные фильтры

У омской истории при этом есть своя особенность. Проест был направлен не против власти вообще, а против конкретного областного министра-варяга, который до этого стал точкой консолидации негатива в регионе. Персонализация критики – более эффективная тактика протеста, чем «борьба с системой»: увольнение конкретной фигуры может стать временным компромиссом. Она более удобна и власти, позволяя канализировать негативные настроения в сторону наименее эффективных элементов управления.