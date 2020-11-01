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Минздрав ставит для медиков информационные фильтры

О чем говорят врачебные бунты в регионах
Алексей Фирсов
В ряде регионов врачи за свои деньги покупают средства защиты /Евгений Разумный / Ведомости

Протест омских врачей, которые из-за дефицита коек стали свозить пациентов к зданию областного минздрава, стал одним из примеров врачебных бунтов. Такие волнения сейчас пытаются заглушить – и новыми проверками из Москвы, и запретом местному медицинскому персоналу без согласований комментировать ситуацию с ковидом. Но протесты прошли и в ряде других регионов – например, в Ростове и Кургане.

У омской истории при этом есть своя особенность. Проест был направлен не против власти вообще, а против конкретного областного министра-варяга, который до этого стал точкой консолидации негатива в регионе. Персонализация критики – более эффективная тактика протеста, чем «борьба с системой»: увольнение конкретной фигуры может стать временным компромиссом. Она более удобна и власти, позволяя канализировать негативные настроения в сторону наименее эффективных элементов управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных