Минздрав ставит для медиков информационные фильтры

Минздрав ставит для медиков информационные фильтрыО чем говорят врачебные бунты в регионах
Протест омских врачей, которые из-за дефицита коек стали свозить пациентов к зданию областного минздрава, стал одним из примеров врачебных бунтов. Такие волнения сейчас пытаются заглушить – и новыми проверками из Москвы, и запретом местному медицинскому персоналу без согласований комментировать ситуацию с ковидом. Но протесты прошли и в ряде других регионов – например, в Ростове и Кургане.
У омской истории при этом есть своя особенность. Проест был направлен не против власти вообще, а против конкретного областного министра-варяга, который до этого стал точкой консолидации негатива в регионе. Персонализация критики – более эффективная тактика протеста, чем «борьба с системой»: увольнение конкретной фигуры может стать временным компромиссом. Она более удобна и власти, позволяя канализировать негативные настроения в сторону наименее эффективных элементов управления.