Зеленая политика легла на рельсы

Удивительно: в период экономического хаоса и ковид-неопределенности РЖД как ни в чем не бывало продолжает рапортовать о расширении пропускных способностей железнодорожной магистрали на Дальний Восток под перевозки угля. На ближайшие годы программа в оптимистичном сценарии рассчитана на 1,2 трлн руб. и на прирост объемов угля в 2,5 раза. Катастрофа на рынке жидких углеводородов, где за месяц размолвок в ОПЕК цены ушли в отрицательную зону, похоже, ничему не научила угольщиков. И уж тем более они не задумываются об очевидных мировых трендах, чуть менее звучных сейчас, но более глобальных с точки зрения экономических последствий.