Энергетика европейских дисбалансов

Еврокомиссия опубликовала «Рабочий документ о значительных искажениях в экономике Российской Федерации». В нем, как и в других аналогичных, созданных по заказу Европарламента, Еврокомиссия описывает экономики главных торговых партнеров Евросоюза (ЕС) на предмет выявления ереси. Среди обнаруженных грехов, например, такие: «рынок в основном обслуживается компаниями, находящимися под контролем страны-экспортера», «государственное присутствие в компаниях позволяет влиять на цены или на издержки». Этот документ перечисляет улики (evidence), потом положения доклада будут включаться в дальнейшие расследования. «Еретикам» дают право отвергать, комментировать или дополнять улики.