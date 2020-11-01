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Энергетика европейских дисбалансов

Ради сохранения видимости конкуренции французские государственные АЭС ежегодно дарят частным дистрибуторам миллиард евро
Игорь Алабужин , политолог
JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Еврокомиссия опубликовала «Рабочий документ о значительных искажениях в экономике Российской Федерации». В нем, как и в других аналогичных, созданных по заказу Европарламента, Еврокомиссия описывает экономики главных торговых партнеров Евросоюза (ЕС) на предмет выявления ереси. Среди обнаруженных грехов, например, такие: «рынок в основном обслуживается компаниями, находящимися под контролем страны-экспортера», «государственное присутствие в компаниях позволяет влиять на цены или на издержки». Этот документ перечисляет улики (evidence), потом положения доклада будут включаться в дальнейшие расследования. «Еретикам» дают право отвергать, комментировать или дополнять улики.

Но Еврокомиссии стоило бы начать такую проверку с самой себя. Например, с истории внедрения рыночных цен и принципов честной конкуренции во французскую энергетику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных