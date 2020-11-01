Скрытая пандемийная безработица никем не учитывается

Потери от пандемии – падение продаж и производства, сокращение инвестиций, убытки – оцениваются по-разному, в основном в диапазоне от «очень существенных» до «катастрофических», сопоставимых с самыми глубокими экономическими кризисами. И это только потери. Более значимая проблема – закручивание обратной спирали падения доходов населения и снижение спроса в будущем.