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Большие данные – большие вызовы

Технологии цифровых платформ позволяют выяснить о человеке практически все
Мария Макушева , гендиректор Центра социального проектирования «Платформа»
Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

С развитием технологий в корне поменялось общество, оно стало более фрагментированным, образ жизни и модели потребления – индивидуализированными. Преобразовались медиа, и оказалось, что интернет-аудитория в отличие от аудитории «традиционных» СМИ вовсе не анонимна. Поведение человека постоянно анализируется, он описан по множеству параметров и включен в десятки сегментов. Это дает возможность бизнесу, политикам, государству подбирать персональный подход к людям разных вкусов и убеждений, позволяет предлагать пользователю ту информацию, которая скорее окажется ему близка и заинтересует его. Однако последствия этого неоднозначны.

Если смотреть на проблему «со стороны спроса», то стремление пользователя получить больший комфорт входит в конфликт с его желанием сохранить приватность. А оценка ситуации «со стороны предложения» такая: брендам в этих условиях нужно ориентироваться на узкие, формируемые ценностными позициями ниши, а политикам все сложнее говорить с массовыми аудиториями – мало смыслов, которые способны оказать сильное эмоциональное воздействие на большую группу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных