Большие данные – большие вызовы

С развитием технологий в корне поменялось общество, оно стало более фрагментированным, образ жизни и модели потребления – индивидуализированными. Преобразовались медиа, и оказалось, что интернет-аудитория в отличие от аудитории «традиционных» СМИ вовсе не анонимна. Поведение человека постоянно анализируется, он описан по множеству параметров и включен в десятки сегментов. Это дает возможность бизнесу, политикам, государству подбирать персональный подход к людям разных вкусов и убеждений, позволяет предлагать пользователю ту информацию, которая скорее окажется ему близка и заинтересует его. Однако последствия этого неоднозначны.