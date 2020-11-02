Большие данные – большие вызовы

Большие данные – большие вызовыТехнологии цифровых платформ позволяют выяснить о человеке практически все
С развитием технологий в корне поменялось общество, оно стало более фрагментированным, образ жизни и модели потребления – индивидуализированными. Преобразовались медиа, и оказалось, что интернет-аудитория в отличие от аудитории «традиционных» СМИ вовсе не анонимна. Поведение человека постоянно анализируется, он описан по множеству параметров и включен в десятки сегментов. Это дает возможность бизнесу, политикам, государству подбирать персональный подход к людям разных вкусов и убеждений, позволяет предлагать пользователю ту информацию, которая скорее окажется ему близка и заинтересует его. Однако последствия этого неоднозначны.
Если смотреть на проблему «со стороны спроса», то стремление пользователя получить больший комфорт входит в конфликт с его желанием сохранить приватность. А оценка ситуации «со стороны предложения» такая: брендам в этих условиях нужно ориентироваться на узкие, формируемые ценностными позициями ниши, а политикам все сложнее говорить с массовыми аудиториями – мало смыслов, которые способны оказать сильное эмоциональное воздействие на большую группу.