Блокчейн эффективнее схем

Премьер Михаил Мишустин упростил порядок маркировки лекарственных препаратов, введенный в действие с 1 июля 2020 г., но так нормально и не заработавший. С самого начала участники рынка жаловались на зависание системы, а также предельную централизацию маркировки. Возникший в октябре дефицит ряда препаратов, в том числе противокоронавирусных, аптечные сети связали именно с провалом системы маркировки, из-за которого на складах скопилась масса готовых к отгрузке лекарств.