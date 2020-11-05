Блокчейн эффективнее схем

Блокчейн эффективнее схемЧто помешало заработать системе маркировки лекарств
Премьер Михаил Мишустин упростил порядок маркировки лекарственных препаратов, введенный в действие с 1 июля 2020 г., но так нормально и не заработавший. С самого начала участники рынка жаловались на зависание системы, а также предельную централизацию маркировки. Возникший в октябре дефицит ряда препаратов, в том числе противокоронавирусных, аптечные сети связали именно с провалом системы маркировки, из-за которого на складах скопилась масса готовых к отгрузке лекарств.
Кстати, в ряде стран подобная система децентрализована и производитель сам наносит соответствующий QR-код, данные о котором записываются в блокчейн. У нас же пока единственным исполнителем является ООО «Оператор-ЦРПТ», конечные бенефициары которого – Алишер Усманов, Александр Галицкий, «Ростех» (через концерн «Автоматика»), а также Оксана Орешина, которую некоторые СМИ называют главным лоббистом маркировки.