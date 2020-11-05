Расколотая Америка

В канун нынешнего голосования праздновать новую эру никто не собирался. Было ясно, что окончательные итоги главных выборов планеты не будут подведены ни на следующий день, ни даже через месяц. И дело не только в кандидатах, которые наперебой заявляют о своей победе. Интрига вообще не в победителе, а в том, превратится ли нынешняя «холодная гражданская война» в горячую бойню. Владельцы бизнеса в крупнейших городах США весь вторник готовились к худшему, заколачивая фанерой витрины магазинов, отелей и банков от погромов. Белый дом и федеральные здания были взяты под дополнительную охрану, СМИ баррикадировали свои офисы.