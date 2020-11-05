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Расколотая Америка

Выборы закончились, борьба продолжается
Алексей Сахнин
Победа по-настоящему значима только штабам кандидатов /Bing Guan / Reuters

Четыре года назад в канун американских выборов на вечеринке с либеральными шведскими журналистами и политиками все симпатизировали Хиллари Клинтон и ждали, что ее победа откроет новую эру «политики идентичности». В Стокгольме выпал снег, и мы слепили снежную бабу, на которой написали «Хиллари». Утром баба почти растаяла, краска растеклась, морковка, выполнявшая роль носа, отвалилась. А гости надолго впали в депрессию: торжество мультикультурализма отменялось.

В канун нынешнего голосования праздновать новую эру никто не собирался. Было ясно, что окончательные итоги главных выборов планеты не будут подведены ни на следующий день, ни даже через месяц. И дело не только в кандидатах, которые наперебой заявляют о своей победе. Интрига вообще не в победителе, а в том, превратится ли нынешняя «холодная гражданская война» в горячую бойню. Владельцы бизнеса в крупнейших городах США весь вторник готовились к худшему, заколачивая фанерой витрины магазинов, отелей и банков от погромов. Белый дом и федеральные здания были взяты под дополнительную охрану, СМИ баррикадировали свои офисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных